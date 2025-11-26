A la Rencontre des Arbres Poney Club Rives-en-Seine

A la Rencontre des Arbres

Poney Club 107 Route des Chateaux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2026-01-11 14:00:00

fin : 2026-01-11

Lors d’une balade ludique et sensorielle, venez découvrir les vertus culinaires et

médicinales des essences d’arbres et d’arbustes. Animation clôturée par la dégustation

d’une tisane.

RDV parking du Poney Club, 107 Route des Châteaux à Rives en Seine

Animée par Pissenlit & Compagnie. .

