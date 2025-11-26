A la Rencontre des Arbres Poney Club Rives-en-Seine
Poney Club 107 Route des Chateaux Rives-en-Seine
Lors d’une balade ludique et sensorielle, venez découvrir les vertus culinaires et
médicinales des essences d’arbres et d’arbustes. Animation clôturée par la dégustation
d’une tisane.
RDV parking du Poney Club, 107 Route des Châteaux à Rives en Seine
Animée par Pissenlit & Compagnie. .
Poney Club 107 Route des Chateaux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie
