À la rencontre des artisans ! Rue de la République Decize
À la rencontre des artisans ! Rue de la République Decize samedi 6 décembre 2025.
À la rencontre des artisans !
Rue de la République RDV chez les artisans du centre-ville Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Plongez dans l’artisanat local Portes ouvertes exceptionnelles !
Entrez dans l’univers des créateurs et vivez une expérience unique Expositions, démonstrations et ventes chez nos artisans passionnés.
Rêveries vannières Atelier de vannerie, avec Claudine Pellenard
Le Fil de Minelle Broderie faite main, avec Marie Noëlle Pagneux
RDV 18 rue Jean-Jacques Rousseau
ATB Luthier Fabrication d’instruments, avec Titouan Bissonnier
Atelier Avre Etude paysagère, avec Riyan Vieillard
RDV 44 rue de la République
L’Atelier by Morgane Tapisserie traditionnelle avec Morgane Beaunée
RDV 71 rue de la République .
Rue de la République RDV chez les artisans du centre-ville Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 37 31 84 claudine.pellenard@lavache.com
English :
German : À la rencontre des artisans !
Italiano :
Espanol :
L’événement À la rencontre des artisans ! Decize a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Sud Nivernais