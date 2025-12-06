À la rencontre des artisans ! Rue de la République Decize

À la rencontre des artisans !

Rue de la République RDV chez les artisans du centre-ville Decize Nièvre

Plongez dans l’artisanat local Portes ouvertes exceptionnelles !

Entrez dans l’univers des créateurs et vivez une expérience unique Expositions, démonstrations et ventes chez nos artisans passionnés.

Rêveries vannières Atelier de vannerie, avec Claudine Pellenard

Le Fil de Minelle Broderie faite main, avec Marie Noëlle Pagneux

RDV 18 rue Jean-Jacques Rousseau

ATB Luthier Fabrication d’instruments, avec Titouan Bissonnier

Atelier Avre Etude paysagère, avec Riyan Vieillard

RDV 44 rue de la République

L’Atelier by Morgane Tapisserie traditionnelle avec Morgane Beaunée

RDV 71 rue de la République .

Rue de la République RDV chez les artisans du centre-ville Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 37 31 84 claudine.pellenard@lavache.com

