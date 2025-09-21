À la rencontre des artistes emblématiques de l’Art déco MA-30/musée des Année Trente Boulogne-Billancourt

À la rencontre des artistes emblématiques de l’Art déco Dimanche 21 septembre, 15h30 MA-30/musée des Année Trente Hauts-de-Seine

Jacques-Émile Ruhlmann, Paul Landowski, Carlo Sarrabezolles, Alfred Janniot… Autant de noms qui ont contribué à la renommée de ce mouvement. Découvrez les œuvres réalisées pour l’exposition internationale de 1925, aujourd’hui conservées dans les musées municipaux de Boulogne-Billancourt.

MA-30/musée des Année Trente Espace Landowski – 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France Sur 4 niveaux, les artistes voyageurs, le renouveau de l'Art sacré, l'Art déco, l'Art animalier,l'Art du portrait ainsi que du mobilier, des maquettes d'architecture et des objets offrent un regard riche et complet sur la création artistique de cette époque.

Visite commentée

