A la rencontre des artistes Parcé-sur-Sarthe
A la rencontre des artistes Parcé-sur-Sarthe dimanche 26 octobre 2025.
A la rencontre des artistes
Lieu-dit La Saunerie Parcé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 14:00:00
fin : 2025-10-26 19:00:00
Date(s) :
2025-10-26
Rencontre avec des artistes de Opus 2
Lieu-dit La Saunerie Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 84 51 57 eric@the-artistic-red-dot.art
English :
Meeting with Opus 2 artists
German :
Treffen mit Künstlern von Opus 2
Italiano :
Incontra gli artisti di Opus 2
Espanol :
Conozca a los artistas de Opus 2
