A la rencontre des associations Rond point de l’hôtel de ville Martigues samedi 6 septembre 2025.

Samedi 6 septembre 2025 de 10h à 18h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-09-06

2025-09-06

En Septembre, il est coutume de choisir une association pour l’année. Culturellec, sportives ou créatives, venez à la rencontre des associations martégales pour trouver celle qui vous plaira.Familles

Martigues a le plaisir d’accueillir, au cours d’une journée de débats, d’échanges et de réflexion, les nombreuses associations que compte la ville.

Spectacles et démonstrations sont au programme.



Programme 2024.

Animations jeunesse.

– Espace de jeux pour les grands et les petits !

– Land art des tout-petits.

– Espace de jeux en bois et ateliers créatifs, maquillage enfants et tatoo éphémères.

– Déambulation théâtrale.

– Atelier d’astronomie et observation du soleil.

Et bien d’autres découvertes…



Bistrot des asso’tenu par les bénévoles des associations.

Restauration sur place pour profiter au mieux de cette journée conviviale, vente de sandwichs et petite restauration. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 82 99 vie-associative@ville-martigues.fr

English :

In September, it’s customary to choose an association for the year. Cultural, sporting or creative, come and meet our local associations to find the one that suits you best.

German :

Im September ist es üblich, einen Verein für das ganze Jahr zu wählen. Ob kulturell, sportlich oder kreativ, lernen Sie die Vereine in Martégales kennen, um den Verein zu finden, der Ihnen gefällt.

Italiano :

A settembre è consuetudine scegliere un’associazione per l’anno. Culturale, sportiva o creativa, venite a conoscere le nostre associazioni locali per trovare quella più adatta a voi.

Espanol :

En septiembre, es costumbre elegir una asociación para el año. Culturales, deportivas o creativas, venga a conocer nuestras asociaciones locales para encontrar la que más le convenga.

L’événement A la rencontre des associations Martigues a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme de Martigues