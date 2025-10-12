A la rencontre des auteurs Animation, conférence, ateliers Ensemble socio-culturel Compreignac

Ensemble socio-culturel 1 Place du 8 Mai 1945 Compreignac Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Présence d’une vingtaine d’auteurs et de l’invité d’honneur Franck Linol. Autres invités Christian Penot pour sa conférence »Répression et pillage en Limousin’, Pierre Senon illustrateur et Frédéric Fattal calligraphie. .

Ensemble socio-culturel 1 Place du 8 Mai 1945 Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 00 23 mairie@compreignac87.fr

