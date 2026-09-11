Informations pratiques

Manosque

A la rencontre des auteurs de la bibliothèque de Jean Giono : « Voltaire »

Montée des vraies richesses Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :

2026-10-02

A la rencontre des auteurs de la bibliothèque de Jean Giono : « Voltaire »

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Montée des vraies richesses Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 34 97 centregiono@dlva.fr

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English : A la rencontre des auteurs de la bibliothèque de Jean Giono : « Voltaire »

Meet the Authors from Jean Giono’s Library: %AB%A0Voltaire%A0%BB

L’événement A la rencontre des auteurs de la bibliothèque de Jean Giono : « Voltaire » Manosque a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque