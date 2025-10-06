A la rencontre des champignons Le Cougnet Gilley
A la rencontre des champignons
Le Cougnet Etang du Cougnet Gilley Doubs
Début : 2025-10-06 14:30:00
fin : 2025-10-06 16:30:00
2025-10-06
A 14h30.
Organisée par la Société d’Histoire Naturelle du Haut-Doubs.
Sortie en forêt pour apprendre à reconnaître les champignons, accompagnée par un connaisseur. Ouverte à tous, cette sortie peut être annulée si les conditions mycologiques sont défavorables.
Participation gratuite.
Renseignements auprès de Mr Robbe. .
Le Cougnet Etang du Cougnet Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 12 31 j-c.robbe@wanadoo.fr
