A la rencontre des champignons Le Cougnet Gilley

A la rencontre des champignons Le Cougnet Gilley lundi 6 octobre 2025.

A la rencontre des champignons

Le Cougnet Etang du Cougnet Gilley Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06 14:30:00

fin : 2025-10-06 16:30:00

Date(s) :

2025-10-06

A 14h30.

Organisée par la Société d’Histoire Naturelle du Haut-Doubs.

Sortie en forêt pour apprendre à reconnaître les champignons, accompagnée par un connaisseur. Ouverte à tous, cette sortie peut être annulée si les conditions mycologiques sont défavorables.

Participation gratuite.

Renseignements auprès de Mr Robbe. .

Le Cougnet Etang du Cougnet Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 12 31 j-c.robbe@wanadoo.fr

English : A la rencontre des champignons

German : A la rencontre des champignons

Italiano :

Espanol :

L’événement A la rencontre des champignons Gilley a été mis à jour le 2025-08-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS