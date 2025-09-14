A la rencontre des Chauves-souris avec la LPO Drôme-Ardèche Grane

A la rencontre des Chauves-souris avec la LPO Drôme-Ardèche

3 lot les pastouriaux Grane Drôme

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Venez découvrir l’étonnante et passionnante vie des Chauves-souris et les espèces locales. Projection commentée par un spécialiste, suivi d’une écoute avec capture. repas et apéro partagé.

3 lot les pastouriaux Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes valdedrome@lpo.fr

English :

Come and discover the astonishing and fascinating life of bats and local species. Screening with commentary by a specialist, followed by a listening session with capture. Lunch and shared aperitif.

German :

Entdecken Sie das erstaunliche und spannende Leben der Fledermäuse und die lokalen Arten. Von einem Spezialisten kommentierte Vorführung, gefolgt von einer Hörprobe mit anschließendem Fang. gemeinsames Essen und Aperitif.

Italiano :

Venite a scoprire la sorprendente e affascinante vita dei pipistrelli e delle specie locali. Proiezione con commento di uno specialista, seguita da una sessione di ascolto con cattura. Pranzo e aperitivo condiviso.

Espanol :

Venga a descubrir la asombrosa y fascinante vida de los murciélagos y las especies locales. Proyección comentada por un especialista, seguida de una sesión de escucha con captura. Almuerzo y aperitivo compartido.

