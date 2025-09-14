A la rencontre des Chauves-souris avec la LPO Drôme-Ardèche Grane
A la rencontre des Chauves-souris avec la LPO Drôme-Ardèche Grane dimanche 14 septembre 2025.
A la rencontre des Chauves-souris avec la LPO Drôme-Ardèche
3 lot les pastouriaux Grane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Venez découvrir l’étonnante et passionnante vie des Chauves-souris et les espèces locales. Projection commentée par un spécialiste, suivi d’une écoute avec capture. repas et apéro partagé.
.
3 lot les pastouriaux Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes valdedrome@lpo.fr
English :
Come and discover the astonishing and fascinating life of bats and local species. Screening with commentary by a specialist, followed by a listening session with capture. Lunch and shared aperitif.
German :
Entdecken Sie das erstaunliche und spannende Leben der Fledermäuse und die lokalen Arten. Von einem Spezialisten kommentierte Vorführung, gefolgt von einer Hörprobe mit anschließendem Fang. gemeinsames Essen und Aperitif.
Italiano :
Venite a scoprire la sorprendente e affascinante vita dei pipistrelli e delle specie locali. Proiezione con commento di uno specialista, seguita da una sessione di ascolto con cattura. Pranzo e aperitivo condiviso.
Espanol :
Venga a descubrir la asombrosa y fascinante vida de los murciélagos y las especies locales. Proyección comentada por un especialista, seguida de una sesión de escucha con captura. Almuerzo y aperitivo compartido.
L’événement A la rencontre des Chauves-souris avec la LPO Drôme-Ardèche Grane a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme