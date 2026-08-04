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AGENDA · Banca

A la rencontre des chauves-souris Banca

mercredi 5 août 2026 · Banca

A la rencontre des chauves-souris Banca

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Centre Olhaberri
Ville
64430 Banca
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Banca

A la rencontre des chauves-souris

Centre Olhaberri Banca Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:30:00
fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Jeu sur le sentier des mines, fabrication de nichoirs, écoute des chauves-souris.
Pensez à apporter un casse-croûte.   .

Centre Olhaberri Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 72 96 08  olhaberri@gmail.com

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English : A la rencontre des chauves-souris

L’événement A la rencontre des chauves-souris Banca a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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