AGENDA · Banca
A la rencontre des chauves-souris Banca
mercredi 5 août 2026 · Banca
Informations pratiques
Banca
A la rencontre des chauves-souris
Centre Olhaberri Banca Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:30:00
fin : 2026-08-05 21:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Jeu sur le sentier des mines, fabrication de nichoirs, écoute des chauves-souris.
Pensez à apporter un casse-croûte. .
Centre Olhaberri Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 72 96 08 olhaberri@gmail.com
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English : A la rencontre des chauves-souris
L’événement A la rencontre des chauves-souris Banca a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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