Informations pratiques

Banca

A la rencontre des chauves-souris

Centre Olhaberri Banca Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:30:00

fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Jeu sur le sentier des mines, fabrication de nichoirs, écoute des chauves-souris.

Pensez à apporter un casse-croûte. .

Centre Olhaberri Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 72 96 08 olhaberri@gmail.com

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English : A la rencontre des chauves-souris

L’événement A la rencontre des chauves-souris Banca a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque