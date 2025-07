À la rencontre des chauves-souris Domgermain

À la rencontre des chauves-souris Domgermain samedi 9 août 2025.

À la rencontre des chauves-souris

Domgermain Meurthe-et-Moselle

Plateau et fort de Domgermain Après une conférence en salle, une sortie nocturne vous emmènera à la rencontre de ces mammifères volants.

Équipé(e)s de détecteurs d’ultrasons, écoutez-les chasser. Avec un peu de chance, vous pourrez même les observer virevoltant au-dessus de vos têtes !

Balade familiale En partenariat avec la CPEPESC et la commune de Domgermain

Sur inscription obligatoireTout public

Domgermain 54119 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Plateau and fort de Domgermain After an indoor lecture, a nocturnal outing will take you to meet these flying mammals.

Equipped with ultrasonic detectors, listen to them hunt. If you’re lucky, you might even catch a glimpse of them circling overhead!

Family outing In partnership with the CPEPESC and the commune of Domgermain

Registration required

German :

Plateau und Fort von Domgermain Nach einem Vortrag im Saal führt Sie eine nächtliche Exkursion zu diesen fliegenden Säugetieren.

Ausgestattet mit Ultraschalldetektoren können Sie den Tieren bei der Jagd zuhören. Mit etwas Glück können Sie sie sogar über Ihren Köpfen schwirren sehen!

Familienspaziergang In Partnerschaft mit der CPEPESC und der Gemeinde Domgermain

Mit obligatorischer Anmeldung

Italiano :

Altopiano e forte di Domgermain Dopo una lezione al chiuso, un’uscita notturna vi porterà a incontrare questi mammiferi volanti.

Dotati di rilevatori di ultrasuoni, li ascolterete mentre cacciano. Se siete fortunati, potreste anche intravederli mentre volteggiano sopra le vostre teste!

Gita in famiglia In collaborazione con il CPEPESC e il comune di Domgermain

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Meseta y fuerte de Domgermain Tras una conferencia en el interior, una salida nocturna le llevará a conocer a estos mamíferos voladores.

Equipados con detectores de ultrasonidos, los escuchará mientras cazan. Si tiene suerte, podrá verlos volar en círculos

Excursión familiar En colaboración con el CPEPESC y el municipio de Domgermain

Inscripción obligatoria

