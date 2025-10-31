À LA RENCONTRE DES CHAUVES-SOURIS URBAINES Montpellier

À LA RENCONTRE DES CHAUVES-SOURIS URBAINES Montpellier vendredi 31 octobre 2025.

Boulevard Henri IV Montpellier Hérault

Visite en français

La nuit, les chauves-souris sont de sortie ! Ouvrez grands les yeux et les oreilles pour découvrir la vie insolite de cet animal aux abords de la cathédrale Saint-Pierre, accompagnés d’un expert. Une soirée riche en découvertes pour démystifier les idées reçues sur les chauves-souris.

Un temps d’échange suivi d’une déambulation pour observer ce mammifère à la tombée de la nuit à l’aide d’appareils acoustiques spécifiques transformant les ultrasons en sons audibles.

RDV Entrée basse du Jardin des plantes

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Boulevard Henri IV Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

At night, bats are out and about! Open your eyes and ears wide to discover the unusual life of this animal around Saint-Pierre Cathedral, accompanied by an expert.

German :

Nachts sind die Fledermäuse unterwegs! Halten Sie Augen und Ohren offen und entdecken Sie in Begleitung eines Experten das ungewöhnliche Leben dieser Tiere in der Umgebung der Kathedrale Saint-Pierre.

Italiano :

I pipistrelli sono in giro di notte! Tenete occhi e orecchie ben aperti per scoprire l’insolita vita di questo animale nei dintorni della Cattedrale di Saint-Pierre, accompagnati da un esperto.

Espanol :

Los murciélagos salen de noche Mantén los ojos y los oídos bien abiertos para descubrir la insólita vida de este animal en los alrededores de la catedral de Saint-Pierre, acompañado por un experto.

