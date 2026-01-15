A la rencontre des choucas, des craves et du Harle bièvre LPO Aveyron Comprégnac

A la rencontre des choucas, des craves et du Harle bièvre LPO Aveyron

DANS LE VILLAGE DE PEYRE Comprégnac Aveyron

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Dimanche 29 mars

A la rencontre des choucas, des craves et du Harle bièvre (Comprégnac 12)

Au cours de la matinée, dans le village de Peyre, nous observerons les chamailleries pour la possession des cavités

de nidification entre les couples de Choucas des tours et de Craves à bec rouge.

L’après-midi, nous partirons à la recherche du rare Harle bièvre, canard piscivore le long du Tarn à Saint-Rome-de-Tarn.

Envoyer un SMS en premier contact.

> Jean-Luc Naudin 06 66 57 04 42

RESERVATION OBLIGATOIRE .

DANS LE VILLAGE DE PEYRE Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie +33 6 66 57 04 42

