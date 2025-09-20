A la rencontre des Copiaus Maison Jacques Copeau Pernand-Vergelesses

A la rencontre des Copiaus Maison Jacques Copeau Pernand-Vergelesses samedi 20 septembre 2025.

A la rencontre des Copiaus

Maison Jacques Copeau 4 Rue Jacques Copeau Pernand-Vergelesses Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

En 1925, une troupe de jeunes comédiennes et comédiens, depuis peu installés en Bourgogne, commence à se produire dans les villages alentours. On les nomme les Copiaus.

Cette troupe rassemble de jeunes élèves de Jacques Copeau. Ils et elles ont suivi le metteur en scène, pédagogue, fondateur du Théâtre du Vieux-Colombier, qui a quitté Paris pour réinventer le théâtre.

La troupe invente des formes nouvelles, elle collecte des récits au cœur des lieux où elle vit, elle bat la campagne à la rencontre de publics nouveaux, elle joue dans des salles des fêtes, des places de village, pour des fêtes vigneronnes, elle propose classiques revisités, créations collectives mêlant le théâtre, le chant, la danse, le mime.

Cent ans après, faire la fête aux Copiaus, c’est célébrer un héritage multiforme qui nous inspire aujourd’hui. Faire la fête aux Copiaus, c’est affirmer l’importance de la jeune création et de la transmission. Faire la fête aux Copiaus, c’est l’occasion de partager avec un large public notre amour du théâtre à travers, des visites, des spectacles, des lectures… .

Maison Jacques Copeau 4 Rue Jacques Copeau Pernand-Vergelesses 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 17 01 maisonjacquescopeau@gmail.com

English : A la rencontre des Copiaus

German : A la rencontre des Copiaus

Italiano :

Espanol :

L’événement A la rencontre des Copiaus Pernand-Vergelesses a été mis à jour le 2025-09-11 par Association des Climats du vignoble de Bourgogne