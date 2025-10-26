A la rencontre des croqueurs de pommes de la Corrèze Coly-Saint-Amand

Coly-Saint-Amand Dordogne

10h -18h. Rechercher, identifier, sauvegarder des variétés anciennes de pommiers en voie de disparition. Présentation, exposition, démonstration…Gratuit

Rechercher, identifier, sauvegarder des variétés anciennes de pommiers en voie de disparition.

Au programme

Présentation et exposition de nombreuses variétés anciennes de pommes.

Informations traçabilité pomologique préservant les noms, les us et coutumes en assurant aux générations futures la transmission de ce patrimoine vivant local.

Présentation du Verger Conservatoire d’arbres fruitiers de Saint-Clément (19)

Démonstration de différents procédés de greffage de fruitiers.

Conseils techniques. Aide au repérage des vieux pommiers de vos jardins !

Publications du Croqueur. Détermination de vos pommes ! .

Dans le bourg du village Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 74 12 80

English : A la rencontre des croqueurs de pommes de la Corrèze

10am -6pm. Research, identify and safeguard endangered varieties of old apple trees. Presentation, exhibition, demonstration…Free

German : A la rencontre des croqueurs de pommes de la Corrèze

10h -18h. Suche, Identifizierung und Schutz alter, vom Aussterben bedrohter Apfelbaumsorten. Präsentation, Ausstellung, Vorführung…Kostenlos

Italiano :

dalle 10.00 alle 18.00. Ricerca, identificazione e salvaguardia delle varietà di meli antichi in pericolo. Presentazione, esposizione, dimostrazione…Gratuito

Espanol : A la rencontre des croqueurs de pommes de la Corrèze

de 10.00 a 18.00 horas. Investigar, identificar y salvaguardar variedades en peligro de manzanos viejos. Presentación, exposición, demostración…Gratis

