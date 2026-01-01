A la rencontre des éditions Hydra !

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 09:30:00

fin : 2026-01-24 13:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Découvrez une maison d’édition passionnée par la littérature de l’imaginaire.

Découvrez une maison d’édition passionnée par la littérature de l’imaginaire. Échangez avec ses auteurs et repartez avec une dédicace

Les auteurs locaux présents



• Stéphanie Delaume Autrice jeunesse engagée pour la planète, créatrice de mondes poétiques et aventureux

• Morgane Roth Plume pétillante qui revisite les mythes avec humour et modernité.

• Vanessa Schlachter Fondatrice des Éditions Hydra et autrice de sagas fantasy foisonnantes.

• Paul Ortner Passionné de récits épiques et de quêtes initiatiques .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a publishing house passionate about fantasy literature.

L’événement A la rencontre des éditions Hydra ! Ferrette a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de tourisme du Sundgau