À la rencontre des figures féminines présentes dans les collections Musée Calvet Avignon

À la rencontre des figures féminines présentes dans les collections Musée Calvet Avignon samedi 20 septembre 2025.

À la rencontre des figures féminines présentes dans les collections Samedi 20 septembre, 10h30 Musée Calvet Vaucluse

Pour les 6 – 12 ans accompagnés d’un adulte

Sur réservation dans la limite des places disponibles

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

A travers les œuvres présentées au musée Calvet, découvrons ensemble ces artistes féminines qui ont participé à la vie artistique sans être pour autant mises en valeurs. Nous parlerons notamment de Camille Claudel, artiste majeur du XXe siècle.

Musée Calvet 65 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Champfleury-Eisenhower Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490163672 https://www.musee-calvet.org [{« type »: « email », « value »: « reservation.calvetlapidaire@mairie-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 86 33 84 »}] Écrin architectural tant palladien que versaillais, l’hôtel de Villeneuve-Martignan offre un témoignage remarquable d’une demeure seigneuriale en Provence. C’est au début du XVIIIe siècle que l’édifice prendra une forme solennel et majestueuse, les travaux sont dirigés par l’architecte Jean-Baptiste Franque qui proposera aux commanditaires Joseph Ignace de Villeneuve-Martignan et son épouse Henriette Victoire de Sade un bâti entre cour d’honneur et jardins à la Française au cœur d’Avignon. Le salon d’accueil et l’escalier desservant la galerie Vernet témoignent des réalisations du siècle des lumières. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.

A travers les œuvres présentées au musée Calvet, découvrons ensemble ces artistes féminines qui ont participé à la vie artistique sans être pour autant mises en valeurs. Nous parlerons notamment de…

Ville d’Avignon