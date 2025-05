A la rencontre des hirondelles et martinets – Envermeu, 13 juin 2025 19:00, Envermeu.

Seine-Maritime

A la rencontre des hirondelles et martinets Envermeu Seine-Maritime

Pour cette animation, vous partirez à la rencontre des hirondelles et des martinets au départ d’Envermeu à 19h00, il est possible de participer gratuitement à cette animation en vous inscrivant par mail à biodiversite@falaisesdutalou.fr ou par téléphone 02 35 04 85 10.

La Communauté de communes Falaises du Talou a de nouveau été retenue pour poursuivre sa démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) pour 3 nouvelles années. L’ensemble des 24 communes feront l’objet de nouveaux inventaires de la faune et de la flore afin d’améliorer nos connaissances et d’ajuster nos actions de préservation de la biodiversité sur le territoire.

Cette nouvelle démarche est également synonyme d’une sensibilisation plus poussée avec des animations auprès des élèves, des habitants mais également des entreprises du territoire.

Envermeu 76630 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 85 10 tourisme@falaisesdutalou.fr

English : A la rencontre des hirondelles et martinets

For this event, you will set off to meet swallows and swifts, departing from Envermeu at 7:00 pm. You can take part free of charge by registering by e-mail at biodiversite@falaisesdutalou.fr or by telephone 02 35 04 85 10.

The Communauté de communes Falaises du Talou has once again been selected to continue its Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) project for a further 3 years. All 24 communes will be the subject of new fauna and flora inventories in order to improve our knowledge and adjust our actions to preserve biodiversity on the territory.

This new approach is also synonymous with increased awareness-raising, with activities aimed at schoolchildren, local residents and local businesses.

German :

Bei dieser Animation werden Sie Schwalben und Mauerseglern begegnen, die um 19 Uhr in Envermeu starten. Sie können kostenlos an dieser Animation teilnehmen, indem Sie sich per E-Mail an biodiversite@falaisesdutalou.fr oder per Telefon 02 35 04 85 10 anmelden.

Die Communauté de communes Falaises du Talou wurde erneut ausgewählt, um den Atlas der kommunalen Biodiversität (ABC) für weitere drei Jahre zu erstellen. In allen 24 Gemeinden werden neue Inventare der Fauna und Flora erstellt, um unsere Kenntnisse zu verbessern und unsere Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität in der Region anzupassen.

Der neue Ansatz bedeutet auch eine stärkere Sensibilisierung mit Veranstaltungen für Schüler, Einwohner, aber auch für Unternehmen in der Region.

Italiano :

L’evento vi porterà a conoscere rondini e rondoni, con partenza da Envermeu alle 19. Potete partecipare gratuitamente iscrivendovi via e-mail all’indirizzo biodiversite@falaisesdutalou.fr o telefonando al numero 02 35 04 85 10.

La Comunità di Comuni Falaises du Talou è stata nuovamente selezionata per proseguire l’iniziativa dell’Atlante della Biodiversità Comunale (ABC) per altri 3 anni. Tutti i 24 comuni saranno sottoposti a nuovi inventari della fauna e della flora per migliorare le nostre conoscenze e adeguare le nostre azioni per preservare la biodiversità nella zona.

Questo nuovo approccio è anche sinonimo di sensibilizzazione attraverso l’organizzazione di eventi per scolari, residenti e imprese locali.

Espanol :

Este evento le llevará a conocer golondrinas y vencejos, con salida de Envermeu a las 19.00 h. Puede participar gratuitamente inscribiéndose por correo electrónico en biodiversite@falaisesdutalou.fr o por teléfono en el 02 35 04 85 10.

La Comunidad de Municipios de Falaises du Talou ha sido seleccionada de nuevo para continuar durante 3 años más la iniciativa Atlas de la Biodiversidad Comunitaria (ABC). Los 24 municipios serán objeto de nuevos inventarios de fauna y flora con el fin de mejorar nuestros conocimientos y ajustar nuestras acciones para preservar la biodiversidad de la zona.

Este nuevo enfoque es también sinónimo de sensibilización mediante la organización de actos para escolares, residentes y empresas locales.

