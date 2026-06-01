À la rencontre des insectes du jardin, musée des papillons, Saint-Quentin

À la rencontre des insectes du jardin Samedi 6 juin, 14h30 musée des papillons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Retrouvez notre médiateur au jardin d’horticulture des Champs-Elysées à 14h30. C’est le printemps et les insectes bruissent dans les corolles et les herbes. Et si nous partions à leur découverte ensemble ?

Une visite curieuse et attentive : équipés de filets et de boîtes-loupes, partez à la rencontre des petites bêtes qui peuplent nos espaces verts. Avec un peu de patience et de dextérité, observez-les de près et découvrez leur rôle essentiel dans la nature. Pourquoi sont-elles là ? Quelles relations tissent-elles avec les plantes qui nous entourent ? Un moment d’exploration ludique et scientifique pour éveiller la curiosité et mieux comprendre l’équilibre fragile de la biodiversité.

musée des papillons 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France

Retrouvez notre médiateur au jardin d’horticulture des Champs-Elysées à 14h30. C’est le printemps et les insectes bruissent dans les corolles et les herbes. Et si nous partions à leur découverte ? :…

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