A la rencontre des instruments anciens Salle Pétrarque – Hôtel de Varennes Montpellier

A la rencontre des instruments anciens 20 et 21 septembre Salle Pétrarque – Hôtel de Varennes Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’archéo-lutherie : redonner vie aux instruments médiévaux

Comment restituer aujourd’hui des instruments médiévaux en respectant les gestes, techniques et savoir-faire de l’artisanat d’art traditionnel ?

L’archéo-lutherie s’attache à recréer des instruments disparus, connus uniquement grâce aux vestiges archéologiques ainsi qu’aux sources iconographiques et textuelles.

Venez découvrir ces instruments anciens et les secrets de leur fabrication.

Salle Pétrarque – Hôtel de Varennes 2 place Pétrarque, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie Deux maisons médiévales datant du XIIIe ou XIVe siècle sont remembrées au XVe siècle. L’hôtel particulier est à nouveau remanié au XVIIIe siècle par le négociant Fulcrand Roux. Cinq salles médiévales du rez-de-chaussée, voûtées d’arêtes et d’ogives, forment aujourd’hui un ensemble unifié, donnant sur le jardin de l’hôtel et décrivant un arc de cercle sensible à la vue. Cet espace, appelé salle Pétrarque, est mis à disposition par la Ville pour des conférences et des réunions.

L’hôtel de Varennes est propriété de la ville, inscrit au titre des Monuments historiques le 28 mai 2018.

© CIMM | Yves Massarotto