A la rencontre des maîtres de l’argile Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile Aubagne

A la rencontre des maîtres de l’argile Samedi 20 septembre, 09h15 Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20T09:15:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T09:15:00 – 2025-09-20T10:30:00

De la Poterie Ravel à la cigale Sicard, partez à la découverte du patrimoine aubagnais sur la Route Européenne de la Céramique.

Office de Tourisme Intercommunal du Pays d'Aubagne et de l'Etoile 8 cours Barthélemy 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 42 03 49 98 https://www.tourisme-paysdaubagne.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

