À la rencontre des mal aimés : chouette, hiboux, chauves-souris Col du Soulor Arrens-Marsous
vendredi 2 octobre 2026 · Col du Soulor · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
À la rencontre des mal aimés : chouette, hiboux, chauves-souris
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02 21:30:00
Date(s) :
2026-10-02
À la rencontre des mal-aimés :
Balade à la découverte de la vie nocturne et des espèces souvent méconnues ou mal-aimées de nos montagnes : chouettes, hiboux, chauve-souris.
> Gratuit. Inscription obligatoire par téléphone.
.
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98 contact@maisondusoulor.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 A Gathering of the Unloved:
A walk to discover the nightlife and the often-overlooked or unloved species of our mountains: owls and bats.
> Free. Registration required by phone.
L’événement À la rencontre des mal aimés : chouette, hiboux, chauves-souris Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées)
- Crayons en nature Col du Soulor Arrens-Marsous 15 septembre 2026
- Le Soulor raconte Col du Soulor Arrens-Marsous 16 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine en danger Village Arrens-Marsous 19 septembre 2026
- À la rencontre des mal aimés chouette, hiboux, chauves-souris Col du Soulor Arrens-Marsous 25 septembre 2026
- Journées du Matrimoine 65 Dans les pas des femmes de montagne Village Arrens-Marsous 26 septembre 2026