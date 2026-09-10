Informations pratiques

Arrens-Marsous

À la rencontre des mal aimés : chouette, hiboux, chauves-souris

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :

2026-10-02

À la rencontre des mal-aimés :

Balade à la découverte de la vie nocturne et des espèces souvent méconnues ou mal-aimées de nos montagnes : chouettes, hiboux, chauve-souris.

> Gratuit. Inscription obligatoire par téléphone.

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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98 contact@maisondusoulor.fr

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English :

%C0 A Gathering of the Unloved:

A walk to discover the nightlife and the often-overlooked or unloved species of our mountains: owls and bats.

> Free. Registration required by phone.

L’événement À la rencontre des mal aimés : chouette, hiboux, chauves-souris Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65