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AGENDA · Arrens-Marsous

À la rencontre des mal aimés : chouette, hiboux, chauves-souris Col du Soulor Arrens-Marsous

vendredi 2 octobre 2026 · Col du Soulor · Arrens-Marsous

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Col du Soulor
Adresse
ARRENS-MARSOUS
Ville
65400 Arrens-Marsous
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Arrens-Marsous

À la rencontre des mal aimés : chouette, hiboux, chauves-souris

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :
2026-10-02

À la rencontre des mal-aimés :
Balade à la découverte de la vie nocturne et des espèces souvent méconnues ou mal-aimées de nos montagnes : chouettes, hiboux, chauve-souris.

> Gratuit. Inscription obligatoire par téléphone.
  .

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98  contact@maisondusoulor.fr

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English :

%C0 A Gathering of the Unloved:
A walk to discover the nightlife and the often-overlooked or unloved species of our mountains: owls and bats.

> Free. Registration required by phone.

L’événement À la rencontre des mal aimés : chouette, hiboux, chauves-souris Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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