A la rencontre des Ménéhildiens célèbres : visite insolite du cimetière du Château, Église Notre-Dame du Château, Sainte-Menehould

Informations pratiques

A la rencontre des Ménéhildiens célèbres : visite insolite du cimetière du Château Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Notre-Dame du Château Marne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers un parcours empreint de mémoire et de patrimoine, plongez dans la vie et l’histoire de figures qui ont façonné Sainte-Menehould. Hommes et femmes d’exception, illustres ou méconnus, ils ont laissé une empreinte indélébile sur la ville : Géraudel, Bazinet, Beaurepaire, Viart Morel, Dupin, Margaine.

Leur engagement local : bâtisseurs, bienfaiteurs, artistes ou figures politiques, découvrez ce qu’ils ont accompli au quotidien pour le rayonnement, l’urbanisme et l’identité ménéhildienne.

Leur rôle dans l’histoire de France : de la Révolution aux grands conflits nationaux, en passant par les avancées scientifiques, militaires ou culturelles, explorez la manière, dont ces personnalités ont dépassé le cadre de l’Argonne pour s’inscrire dans le récit national.

Église Notre-Dame du Château Rue du Cimetiere, 51800 Sainte-Menehould, France Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est

À travers un parcours empreint de mémoire et de patrimoine, plongez dans la vie et l’histoire de ces figures qui ont façonné Sainte-Menehould. Hommes et femmes d’exception, illustres ou méconnus, ils…

©John Jussy