A la rencontre des oiseaux migrateurs du Bec d’Allier Cuffy
A la rencontre des oiseaux migrateurs du Bec d’Allier Cuffy vendredi 1 mai 2026.
A la rencontre des oiseaux migrateurs du Bec d’Allier
Bec d’allier Cuffy Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-08-30 12:30:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-14 2026-05-16 2026-06-06 2026-07-01
Descente de la Loire en bateau traditionnel.
Arrêt sur les îles afin d’observer à l’aide de lunettes d’observation, les oiseaux
caractéristiques des îles de Loire gravelots, sternes, guêpiers, aigrettes.
Apéritif à bord du bateau Bohème.
Durée 3h Places limitées à 7 personnes par sortie.
Votre guide Christophe PAGE, guide naturaliste professionnel.
Tenue prévoir une tenue pour mettre les pieds dans l’eau. .
Bec d’allier Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 3 86 57 98 76 instant-nature-page@wanadoo.fr
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English :
Sail down the Loire in a traditional boat.
Stop on the islands to observe the characteristic birds of the Loire islands
characteristic of the Loire islands: gravelots, terns, bee-eaters, egrets.
Aperitif aboard the Bohème boat.
L’événement A la rencontre des oiseaux migrateurs du Bec d’Allier Cuffy a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Loire en Berry
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