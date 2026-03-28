A la rencontre des oiseaux migrateurs du Bec d’Allier

Bec d’allier Cuffy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-14 2026-05-16 2026-06-06 2026-07-01

Descente de la Loire en bateau traditionnel.

Arrêt sur les îles afin d’observer à l’aide de lunettes d’observation, les oiseaux

caractéristiques des îles de Loire gravelots, sternes, guêpiers, aigrettes.

Apéritif à bord du bateau Bohème.

Durée 3h Places limitées à 7 personnes par sortie.

Votre guide Christophe PAGE, guide naturaliste professionnel.

Tenue prévoir une tenue pour mettre les pieds dans l’eau. .

Bec d’allier Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 3 86 57 98 76 instant-nature-page@wanadoo.fr

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English :

Sail down the Loire in a traditional boat.

Stop on the islands to observe the characteristic birds of the Loire islands

characteristic of the Loire islands: gravelots, terns, bee-eaters, egrets.

Aperitif aboard the Bohème boat.

L’événement A la rencontre des oiseaux migrateurs du Bec d’Allier Cuffy a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Loire en Berry