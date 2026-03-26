A la rencontre des oiseaux Monteneuf
A la rencontre des oiseaux Monteneuf mercredi 15 avril 2026.
A la rencontre des oiseaux
D776 Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Munissez-vous de vos jumelles et partez à la découverte des oiseaux lors d’une balade entre landes et forêt. .
D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93
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English :
L’événement A la rencontre des oiseaux Monteneuf a été mis à jour le 2026-03-26 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande