A la rencontre des oiseaux La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron

A la rencontre des oiseaux La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron dimanche 12 octobre 2025.

A la rencontre des oiseaux

La Cotinière 29 bis rue des mouettes Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12 2025-10-19 2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16

Avec Emma, naturaliste passionnée de P’tite Nature, partez observer les oiseaux du littoral et des marais !

La Cotinière 29 bis rue des mouettes Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 32 76 86 animationptitenature@gmail.com

English :

Join Emma, P?tite Nature’s passionate naturalist, on a birdwatching tour of the coast and marshes!

German :

Mit Emma, einer begeisterten Naturforscherin von P?tite Nature, kannst du die Vögel der Küste und der Sümpfe beobachten!

Italiano :

Unitevi a Emma, l’appassionata naturalista di P?tite Nature, in un’escursione di birdwatching sulla costa e nelle paludi!

Espanol :

Únase a Emma, la apasionada naturalista de Pite Nature, en una excursión de observación de aves por la costa y las marismas

