A la rencontre des oiseaux La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron
A la rencontre des oiseaux La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron dimanche 12 octobre 2025.
A la rencontre des oiseaux
La Cotinière 29 bis rue des mouettes Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12 2025-10-19 2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16
Avec Emma, naturaliste passionnée de P’tite Nature, partez observer les oiseaux du littoral et des marais !
La Cotinière 29 bis rue des mouettes Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 32 76 86 animationptitenature@gmail.com
English :
Join Emma, P?tite Nature’s passionate naturalist, on a birdwatching tour of the coast and marshes!
German :
Mit Emma, einer begeisterten Naturforscherin von P?tite Nature, kannst du die Vögel der Küste und der Sümpfe beobachten!
Italiano :
Unitevi a Emma, l’appassionata naturalista di P?tite Nature, in un’escursione di birdwatching sulla costa e nelle paludi!
Espanol :
Únase a Emma, la apasionada naturalista de Pite Nature, en una excursión de observación de aves por la costa y las marismas
