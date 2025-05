A la rencontre des oiseaux – Espace André Malraux Surgères, 21 mai 2025 07:00, Surgères.

Charente-Maritime

A la rencontre des oiseaux Espace André Malraux Bibliothèque de Surgères Surgères Charente-Maritime

Dans le cadre de l’exposition Birdie Memory à la Médiathèque municipale de Surgères, venez à la rencontre des oiseaux.

Inscription obligatoire.

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 71 80 mediatheque@ville-surgeres.fr

English :

As part of the « Birdie Memory » exhibition at the Médiathèque municipale de Surgères, come and meet the birds.

Registration required.

German :

Im Rahmen der Ausstellung « Birdie Memory » in der städtischen Mediathek von Surgères können Sie Vögel kennenlernen.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Nell’ambito della mostra « Birdie Memory » presso la Médiathèque municipale de Surgères, venite a conoscere gli uccelli.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

En el marco de la exposición « Memoria de los pájaros » en la Mediateca municipal de Surgères, venga a conocer a los pájaros.

Inscripción obligatoria.

