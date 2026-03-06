À la rencontre des petites bêtes aquatiques

Langeais Indre-et-Loire

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

2026-04-15

À la pêche, non, pas aux moules mais aux petites et grosses bêtes des milieux humides.

Venez les capturer à l’épuisette, les observer et découvrez un monde fascinant peu connu car invisible !

À la pêche, non, pas aux moules mais aux petites et grosses bêtes des milieux humides.

Venez les capturer à l'épuisette, les observer et découvrez un monde fascinant peu connu car invisible ! 5 .

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 27 81 03 antenne37-41@cen-centrevaldeloire.org

English :

Fishing, no, not for mussels, but for small and large wetland creatures.

Come and catch them with your dip net, observe them and discover a fascinating world that’s little-known because it’s invisible!

L’événement À la rencontre des petites bêtes aquatiques Langeais a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE