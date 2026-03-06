À la rencontre des petites bêtes aquatiques Langeais
À la rencontre des petites bêtes aquatiques Langeais mercredi 15 avril 2026.
À la rencontre des petites bêtes aquatiques
Langeais Indre-et-Loire
Tarif : 5 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
À la pêche, non, pas aux moules mais aux petites et grosses bêtes des milieux humides.
Venez les capturer à l’épuisette, les observer et découvrez un monde fascinant peu connu car invisible !
Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 27 81 03 antenne37-41@cen-centrevaldeloire.org
English :
Fishing, no, not for mussels, but for small and large wetland creatures.
Come and catch them with your dip net, observe them and discover a fascinating world that’s little-known because it’s invisible!
