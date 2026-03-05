A la rencontre des plantes sauvages comestibles Montayral
A la rencontre des plantes sauvages comestibles Montayral samedi 14 mars 2026.
A la rencontre des plantes sauvages comestibles
Montayral Lot-et-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Un atelier en pleine nature pour apprendre à reconnaitre, identifier et utiliser les plantes sauvages comestibles.
Réservation obligatoire.
Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 26 63 45
English : A la rencontre des plantes sauvages comestibles
A nature workshop to learn how to recognize, identify and use wild edible plants.
Reservations required.
