À la rencontre des producteurs La Chèvrerie d’Anne Paraud Les Cars lundi 4 août 2025.

6, Les plaisirs Les Cars Haute-Vienne

Venez rencontrer Anne qui vous propose de découvrir sa petite exploitation caprine. Ici, l’ensemble des animaux est conduit au pâturage, toute l’alimentation est produite sur la ferme et le lait est transformé en délicieux fromages. Anne vous parlera de son métier, entre prés et fromagerie, vous proposera de bichonner ses chèvres et répondra à toutes vos questions. À l’issue de la rencontre, vente de produits issus de la chèvrerie.

Places limitées. Réservation obligatoire sur la billetterie du site internet de l’Office de Tourisme Pays de Nexon Monts de Châlus au plus tard la veille de l’animation avant 17h00. .

6, Les plaisirs Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

