A la rencontre des résistants d’Echauffour !

Place de la mairie Échauffour Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Reconstitution en nocturne de plusieurs scènes liées à l’Occupation, la Résistance et la Libération d’Echauffour, dans des sites, des monuments et des demeures illuminés. Le public déambulera aux flambeaux de lieu en lieu avec un guide afin de découvrir ce pan de l’histoire de la commune d’Echauffour. .

Place de la mairie Échauffour 61370 Orne Normandie +33 6 46 58 34 53 cdf.echauffour@gmail.com

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English : A la rencontre des résistants d’Echauffour !

L’événement A la rencontre des résistants d’Echauffour ! Échauffour a été mis à jour le 2026-03-11 par Conseil départemental de l’Orne