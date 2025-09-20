À la rencontre des sculptures d’Albert Vallet, sculpteur céramiste Château de Saint-Amand-en-Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye

À la rencontre des sculptures d’Albert Vallet, sculpteur céramiste Samedi 20 septembre, 15h00 Château de Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Accès libre | Être équipé pour la balade.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la rencontre des sculptures d’Albert Vallet (1923-2015), récemment installées dans le bourg par la municipalité de Saint-Amand-en-Puisaye.

La balade accompagnée et commentée par Daniel Delautre, président des Amis du musée du Grès, sera complétée de la visite du musée.

Château de Saint-Amand-en-Puisaye 15 Grande Rue, 58310 Saint-Amand-en-Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 86 27 60 97 Balade dans le village à la rencontre des oeuvres d’Albert Vallet et visite commentée du Musée du Grès Parking à proximité sur le Champ de foire, allée de la gare.

© Saint-Amand-en-Puisaye