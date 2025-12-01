À la rencontre des sens avec les poneys La Lucerne-d’Outremer
Blandouet La Lucerne-d’Outremer Manche
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Votre enfant a entre 7 et 12 ans ?
Offrez lui un doux moment auprès des poneys, avec un.e ami.e ou pour créer des rencontres, le temps d’une après-midi. Organisé autour de plusieurs ateliers pour que chacun.e s’amusent avec ce qu’ils elles aiment ! .
Blandouet La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 40 38 51 75 lechevalunguide@orange.fr
