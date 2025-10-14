A la rencontre des tiers lieux de Brenne Mérigny

A la rencontre des tiers lieux de Brenne Mérigny mardi 14 octobre 2025.

A la rencontre des tiers lieux de Brenne

La Roche Bellusson Mérigny Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Venez découvrir 10 tiers lieux du territoire du Parc.

Dans le cadre du Fonds d’innovation territoriale, qui touche à sa fin en 2025, le Parc naturel régional de la Brenne a souhaité valoriser la richesse des initiatives locales et questionner la place des tiers-lieux dans la préservation du lien social en ruralité. Comment les tiers-lieux dynamisent l’offre socio-culturelle des territoires, permettent de tisser des liens et créent de nouveaux espaces de convivialité ?

Vous avez toujours voulu savoir ce qu’était vraiment un tiers lieux… ce temps fort est pour vous. Un film-reportage (34 min) « Tiers-lieux, un plus pour tous », réalisé par Nicolas van Ingen, introduira la discussion.

Événement en partenariat avec la Semaine d’Information sur la Santé Mentale, autour du thème Pour notre santé mentale, réparons le lien social . .

La Roche Bellusson Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 40 49 developpement@larochebellusson.fr

English :

Come and discover 10 third places in the Park.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie 10 dritte Orte im Gebiet des Parks.

Italiano :

Venite a scoprire 10 locali di terze parti nel Parco.

Espanol :

Venga a descubrir 10 locales de terceros en el Parque.

L’événement A la rencontre des tiers lieux de Brenne Mérigny a été mis à jour le 2025-09-19 par Destination Brenne