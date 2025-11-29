A la rencontre des Vanniers Le Bourg Nizerolles
A la rencontre des Vanniers Le Bourg Nizerolles samedi 29 novembre 2025.
A la rencontre des Vanniers
Le Bourg Centre culturel Nizerolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 16:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Une douzaine de vanniers et vannières se retrouvent pour tresser, échanger techniques et astuces… et accueillir le public (démonstrations, expo, vente).
.
Le Bourg Centre culturel Nizerolles 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 75 00 nizart10@orange.fr
English :
A dozen or so basket-makers get together to weave, exchange techniques and tips… and welcome the public (demonstrations, exhibition, sales).
German :
Ein Dutzend Korbflechter und Korbflechterinnen treffen sich, um zu flechten, Techniken und Tricks auszutauschen… und das Publikum zu empfangen (Vorführungen, Ausstellung, Verkauf).
Italiano :
Una dozzina di cestai si riuniscono per tessere, scambiarsi tecniche e consigli… e accogliere il pubblico (dimostrazioni, esposizione, vendita).
Espanol :
Una docena de cesteros se reúnen para tejer, intercambiar técnicas y consejos… y recibir al público (demostraciones, exposición, venta).
L’événement A la rencontre des Vanniers Nizerolles a été mis à jour le 2025-11-18 par Vichy Destinations