A la rencontre des Vanniers Le Bourg Nizerolles

A la rencontre des Vanniers

Le Bourg Centre culturel Nizerolles Allier

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 16:30:00

2025-11-29

Une douzaine de vanniers et vannières se retrouvent pour tresser, échanger techniques et astuces… et accueillir le public (démonstrations, expo, vente).

Le Bourg Centre culturel Nizerolles 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 75 00 nizart10@orange.fr

English :

A dozen or so basket-makers get together to weave, exchange techniques and tips… and welcome the public (demonstrations, exhibition, sales).

German :

Ein Dutzend Korbflechter und Korbflechterinnen treffen sich, um zu flechten, Techniken und Tricks auszutauschen… und das Publikum zu empfangen (Vorführungen, Ausstellung, Verkauf).

Italiano :

Una dozzina di cestai si riuniscono per tessere, scambiarsi tecniche e consigli… e accogliere il pubblico (dimostrazioni, esposizione, vendita).

Espanol :

Una docena de cesteros se reúnen para tejer, intercambiar técnicas y consejos… y recibir al público (demostraciones, exposición, venta).

