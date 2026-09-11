A la rencontre d’Isabelle et de ses vins Domaine des Renardières Ouzilly

Informations pratiques

Ouzilly

A la rencontre d’Isabelle et de ses vins

Domaine des Renardières 13 les Vallées Ouzilly Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:30:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Isabelle vous ouvre les portes de son domaine pour vous faire partager sa passion et son savoir-faire d’œnologue. Vous découvrirez une viticulture traditionnelle, attentive au respect du terroir et du raisin, ainsi qu’une gamme de vins AOC Haut-Poitou et IGP Val de Loire : blancs, rouges et rosés. .

Domaine des Renardières 13 les Vallées Ouzilly 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English :

L’événement A la rencontre d’Isabelle et de ses vins Ouzilly a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne