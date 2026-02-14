À la rencontre du Castor en bateau traditionnel, Bec d’Allier, Marzy

À la rencontre du Castor en bateau traditionnel Mercredi 13 mai, 18h30 Bec d’Allier Nièvre

Sortie payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:30:00+02:00 – 2026-05-13T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-13T18:30:00+02:00 – 2026-05-13T21:30:00+02:00

Descente de la Loire en bateau traditionnel au gré des courants.

Arrêt sur une île, afin de nous rapprocher des zones d’observation des castors à l’aide de nos lunettes d’observation, découverte de son chantier et commentaire sur la vie de l’animal.

Apporter son pique-nique, apéritif à la lanterne au bord de l’eau.

Durée : 3h

Places limitées à 7 personnes par sortie.

Votre guide : Christophe PAGE, guide naturaliste professionnel.

Tenue : prévoir une tenue pour mettre les pieds dans l’eau.

Matériel d’observation haut de gamme (Swarovski) dernière génération.

Bec d’Allier 3 route du Panorama 58180 MARZY Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « instant-nature-page@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386579876 »}]

Instant Nature