A la rencontre du jardin partagé de l’Univert Jardin partagé de l’Univert Paris jeudi 23 avril 2026.
L’association Halage nous accueillera sur le jardin partagé et solidaire de l’Univert lors d’un temps d’échange convivial, et nous présentera également son action de végétalisation dans la rue Polonceau via un permis de végétaliser.
Un temps d’échange pour découvrir le fonctionnement d’un jardin partagé : partage d’expériences, conseils et discussion autour des projets en cours.
Le jeudi 23 avril 2026
de 17h30 à 18h30
gratuit
Inscription obligatoire
Public adultes.
Jardin partagé de l’Univert 35 rue Polonceau 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature
Afficher la carte du lieu Jardin partagé de l’Univert et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Une création collective et inclusive qui interroge la place du rire dans nos vies Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris 23 avril 2026
- Compose un mini ikebana Maison de la culture du Japon à Paris Paris 23 avril 2026
- Tribute to Miles Davis / Tom Peyron Quartet, JASS CLUB, Paris 23 avril 2026
- ART’R 2026 / « Kamchàtka » – Compagnie Kamchàtka Mairie du 11e arrondissement PARIS 23 avril 2026
- Jeudi de la BD : J. Personne Bibliothèque publique d’information Paris 24 avril 2026