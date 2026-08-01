Informations pratiques

Laubressel

À la rencontre du marais des Comarches

RDV devant la Mairie Laubressel Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Les Secrets du Marais de Laubressel Partez à l’aventure au cœur du marais de Laubressel !



Cette animation vous invite à dépasser les légendes qui entourent souvent ces terres mystérieuses pour découvrir leur véritable intérêt écologique. Venez lever le voile sur les trésors naturels cachés derrière les récits d’autrefois.



Gratuit Sur inscription .

RDV devant la Mairie Laubressel 10270 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@orange.fr

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English :

L’événement À la rencontre du marais des Comarches Laubressel a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne