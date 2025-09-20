À la rencontre du patrimoine architectural : visite historique de la bastide ! Musée Raymond Lafage Lisle-sur-Tarn

À la rencontre du patrimoine architectural : visite historique de la bastide ! Samedi 20 septembre, 10h00 Musée Raymond Lafage Tarn

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Pour cette 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, le thème proposé met à l’honneur le patrimoine architectural français…

Situé au coeur d’une bastide du XIIIe siècle, le Musée Raymond Lafage vous propose une visite historique de Lisle-sur-Tarn, guidée par Amandine Etchepare, étudiante en seconde année de Master Histoire publique à l’Université d’Albi.

Déambulez au gré des ruelles, découvrez l’église Notre-Dame de la Jonquière, les pittoresques pountets, l’histoire du port, la place aux arcades et ses couverts… Puis terminez votre balade au Musée Raymond Lafage devant l’une des plus belles vues sur la Place Paul Saissac.

Une visite qui vous fera voyager au Moyen Âge et découvrir les particularités architecturales de cette belle bastide lisloise.

Musée Raymond Lafage 9 place Paul Saissac, 81310 Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie Labellisé « Musée de France » et inauguré dans ses nouveaux locaux depuis le 1er juillet 2023, le musée Raymond Lafage s'étageant sur 3 niveaux se consacre aux arts graphiques au sens large, du XVIIe siècle à aujourd'hui.

Venez apprécier les fabuleuses productions d’Honoré Daumier, éminent caricaturiste du XIXe siècle ; une eau-forte de Manet, peintre révolutionnaire préfigurateur de l’impressionnisme ; des dessins exclusifs de Charlie Hebdo ; des gravures admirables de paysages imaginaires de Gérard Trignac, artiste deux fois lauréat du prix Vélasquez ; Mikio Watanabé, lauréat de la triennale de gravure en taille douce de Lisle-sur-Tarn, maître international incontesté de la manière noire ; Gérard Jan ses dessins, monotypes, pastels, Jean-David Saban mais aussi une large collection de dessins de Raymond Lafage, artiste dessinateur-graveur, Michel-Ange de son temps, plusieurs fois exposé au musée du Louvre, mort trop tôt pour avoir connu le succès qui lui est dû. Le musée est situé au centre de la Bastide place centrale. Parking sur place. Gare sncf et bus.

© Mairie de Lisle-sur-Tarn