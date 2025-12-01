A la rencontre du Père Noël et ses amis

Place Général de Gaulle Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Viens rencontrer le Père Noël et ses amis au marché et dans la ville. .

Place Général de Gaulle Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29

English : A la rencontre du Père Noël et ses amis

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement A la rencontre du Père Noël et ses amis Granville a été mis à jour le 2025-11-17 par OTGTM BIT Granville