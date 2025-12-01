A la rencontre du Père Noël et ses amis Granville
A la rencontre du Père Noël et ses amis Granville dimanche 21 décembre 2025.
A la rencontre du Père Noël et ses amis
Place Général de Gaulle Granville Manche
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
2025-12-21
Viens rencontrer le Père Noël et ses amis au marché et dans la ville. .
Place Général de Gaulle Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29
