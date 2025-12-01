A la rencontre du Père Noël ! Kaysersberg Vignoble

A la rencontre du Père Noël !

Place Jean Ittel Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Le Père de Noël sera de passage pour rencontrer petits et grands aux portes du marché de Noël. Une petite friandise sera offerte aux plus sages !

Petits et grands enfants, le Père Noël vous donne rendez-vous aux portes du marché de Noël de Kaysersberg ! Venez à sa rencontre pour lui transmettre votre liste de souhaits ! Les plus sages seront récompensés d’une petite friandise…

Bien sûr le Père Noël se prêtera avec plaisir à une petite séance photo pour un souvenir inoubliable de la magie de Noël à Kaysersberg ! 0 .

Place Jean Ittel Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

Santa Claus will be on hand to meet young and old at the gates of the Christmas market. The best-behaved will receive a free treat!

German :

Der Weihnachtsmann wird vorbeikommen, um Groß und Klein an den Toren des Weihnachtsmarktes zu treffen. Für die bravsten Kinder gibt es eine kleine Süßigkeit!

Italiano :

Babbo Natale si fermerà per incontrare grandi e piccini alle porte del mercatino di Natale. I più educati riceveranno un dolcetto in omaggio!

Espanol :

Papá Noel se detendrá para conocer a pequeños y mayores a las puertas del mercado navideño. Los más educados recibirán una golosina gratis

