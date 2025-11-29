A la rencontre du Père Noël Thann

A la rencontre du Père Noël Thann samedi 29 novembre 2025.

A la rencontre du Père Noël

Parvis de l’Hôtel de Ville Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-03 2025-12-07 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-24

Le Père Noël fait son apparition tant attendue, vêtu de son habit rouge et le sourire aux lèvres. Un moment magique qui émerveille les enfants et remplit leurs cœurs de joie et d’émerveillement.

Le Père Noël sera de passage pour rencontrer les enfants sages ! Profitez en pour lui remettre votre liste de cadeaux ! .

Parvis de l’Hôtel de Ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

Santa Claus makes his long-awaited appearance, dressed in his red suit and smiling from ear to ear. A magical moment that fills children?s hearts with joy and wonder.

German :

Der Weihnachtsmann erscheint in seinem roten Gewand und mit einem Lächeln auf den Lippen zu seinem lang ersehnten Auftritt. Ein magischer Moment, der die Kinder in Staunen versetzt und ihre Herzen mit Freude und Verwunderung erfüllt.

Italiano :

Babbo Natale fa la sua attesa apparizione, vestito con il suo abito rosso e con un sorriso sul volto. È un momento magico che riempie i cuori dei bambini di gioia e meraviglia.

Espanol :

Papá Noel hace su esperada aparición, vestido con su traje rojo y con una sonrisa en la cara. Es un momento mágico que llena de alegría y asombro el corazón de los niños.

