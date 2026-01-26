A la rencontre d’un écrivain-voyageur Médiathèque-ludothèque Craon

A la rencontre d’un écrivain-voyageur

Médiathèque-ludothèque 18 Rue Flandres-Dunkerque Craon Mayenne

Début : 2026-02-04 18:00:00

LA CINÉ-CONFÉRENCE À LA RENCONTRE D’UN ÉCRIVAIN VOYAGEUR DE CONSTANT PELHATE.

Aventurier passionné et habitant du Pays de Craon, Constant Pelhate a sillonné le monde à vélo avant de relever un

nouveau défi traverser la Slovénie à pied. Auteur et réalisateur, il a tiré de ses aventures un livre, Du Rêve au Guidon,

et un film, La Traversée Slovène.

Mercredi 4 février à la médiathèque-ludothèque de Craon, il viendra à la rencontre des habitants du territoire lors

d’une ciné-conférence, au cours de laquelle il partagera son parcours, ses rencontres et sa vision du voyage. La

soirée sera rythmée par la projection de son film, suivie d’un temps d’échange avec le public.

Un moment d’évasion, de partage et de découverte à ne pas manquer !

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu Médiathèque-ludothèque de Craon

Tarif GRATUIT

Âge À partir de 10 ans

Réservation mediatheque@paysdecraon.fr 02 43 06 07 25 .

English :

