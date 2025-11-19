A LA RESCOUSSE DU PERE NOEL – ENSISHEIM – FOYER SAINT-MARTIN Ensisheim

A LA RESCOUSSE DU PERE NOEL Début : 2025-12-13 à 16:30. Tarif : – euros.

Suivez le lutin Elfie dans ses aventures trépidantes pour sauver le Père Noël et sauver la fête de Noël ! Rien ne va plus en Laponie ! Nous sommes à 10 jours de la veillée de Noël et le père Noël est porté disparu ! Les lutins n’ont aucune nouvelles de leur patron et il faut préparer les cadeaux… Mais il faut quelqu’un pour aller les distribuer. Noël ne serait pas vraiment Noël sans le Père Noël. Alors le lutin Elfie est désigné pour aller le sauver, et avant la veillée de Noël. Suivez le lutin Elfie dans ces aventures trépidantes pour sauver le Père Noël et sauver la fête de Noël !

ENSISHEIM – FOYER SAINT-MARTIN 1 RUE DE LA 9E DIC 68190 Ensisheim 68