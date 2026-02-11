À la sandat de las tetinas ! À la santé des nigauds !

Salle de théatre Venteuges Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Lecture-spectacle bilingue occitan et français, chants et musique.

.

Salle de théatre Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 62 89 gibert43@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bilingual occitan and french reading-show, songs and music.

L’événement À la sandat de las tetinas ! À la santé des nigauds ! Venteuges a été mis à jour le 2026-02-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier