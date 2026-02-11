À la sandat de las tetinas ! À la santé des nigauds ! Venteuges
Salle de théatre Venteuges Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Lecture-spectacle bilingue occitan et français, chants et musique.
Salle de théatre Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 62 89 gibert43@yahoo.fr
English :
Bilingual occitan and french reading-show, songs and music.
