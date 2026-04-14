A la source de l’aqueduc: suivez le guide!, Source de la Grand Font – 17100 LE DOUHET, Le Douhet

A la source de l’aqueduc: suivez le guide! Samedi 13 juin, 10h00, 14h00 Source de la Grand Font – 17100 LE DOUHET Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, une visite guidée de la Grand Font, correspondant à la source du second aqueduc alimentant en eau la ville de Saintes, Mediolanum, ancienne capitale de la Gaule romaine, vous est proposée par la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente-Maritime.

Ce site, dont les vestiges ont fait l’objet d’un projet de préservation et de valorisation par l’Agglomération de Saintes, dévoile une étonnante galerie souterraine voûtée, parfaitement conservée.

Source de la Grand Font – 17100 LE DOUHET route de l’aqueduc – Le Douhet 17100 Le Douhet 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Découvrez la source de la Grand-Font, un ouvrage d’art permettant le captage d’une rivière souterraine pour acheminer de l’eau jusqu’à Mediolanum/Saintes, avec un escalier monumental, une galerie souterraine, un puits de 13m de profondeur, et de nombreux autres éléments d’architecture indiquant qu’il s’agissait d’une source sanctuaire.

Journées européennes de l’archéologie

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