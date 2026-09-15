A la suite de Razilly : Menou d’Aulnay de Charnizay, fondateur de l’Acadie française salle des fêtes Loudun

Informations pratiques

Loudun

A la suite de Razilly : Menou d’Aulnay de Charnizay, fondateur de l’Acadie française

salle des fêtes Hôtel de ville Loudun Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 18:00:00

fin : 2027-04-16

Date(s) :

2027-04-16

Par Florence et Antoine Font .

salle des fêtes Hôtel de ville Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 75 02 mariefrancebaustert@gmail.com

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English : A la suite de Razilly : Menou d’Aulnay de Charnizay, fondateur de l’Acadie française

L’événement A la suite de Razilly : Menou d’Aulnay de Charnizay, fondateur de l’Acadie française Loudun a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme du Pays Loudunais