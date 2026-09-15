A la suite de Razilly : Menou d’Aulnay de Charnizay, fondateur de l’Acadie française salle des fêtes Loudun
vendredi 16 avril 2027 · salle des fêtes · Loudun
Informations pratiques
Loudun
A la suite de Razilly : Menou d’Aulnay de Charnizay, fondateur de l’Acadie française
salle des fêtes Hôtel de ville Loudun Vienne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-16 18:00:00
fin : 2027-04-16
Date(s) :
2027-04-16
Par Florence et Antoine Font .
salle des fêtes Hôtel de ville Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 75 02 mariefrancebaustert@gmail.com
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English : A la suite de Razilly : Menou d’Aulnay de Charnizay, fondateur de l’Acadie française
L’événement A la suite de Razilly : Menou d’Aulnay de Charnizay, fondateur de l’Acadie française Loudun a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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