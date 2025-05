A la Table de Maupassant Château de Fontenay – Bléré, 24 mai 2025 15:00, Bléré.

Indre-et-Loire

A la Table de Maupassant Château de Fontenay 5 Lieu-dit Fontenay Bléré Indre-et-Loire

Début : 2025-05-24 15:00:00

fin : 2025-05-24 16:30:00

2025-05-24

Dans le cadre exceptionnel du Château de Fontenay, profitez d’un après-midi culturel et gourmand Le 24 Mai de 15h à 19h A la Table de Maupassant , avec l’auteure du livre Catherine Botterel qui nous parlera de Maupassant et de son attrait pour la bonne chair !

Au programme

15h Ouverture et visite libre du parc

16h Présentation et conférence de l’auteure Catherine Botterel autour de son livre

16h30 Échanges conviviaux autour d’une dégustation accords mets-vins .

5 Lieu-dit Fontenay

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 12 74 vin@lechateaudefontenay.fr

