A la Taverne aux Jeux Taver des jeux yutopia Lunéville

Taver des jeux yutopia 54 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Samedi 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-28

20 février à partir de 18h battle de chants, 21 février à partir de 18h partie d’essai JDR fait par Wolfie (thème néo-fantasy), 28 février à partir de 14h (ou 20h)

partie initiation JDR Outercall

Renseignements à la Taverne 06 15 88 67 34 ou contact@yutopia.frTout public

Taver des jeux yutopia 54 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 88 67 34 contact@yutopia.fr

february 20 from 6pm singing battle, February 21 from 6pm JDR trial game by Wolfie (neo-fantasy theme), February 28 from 2pm (or 8pm)

outercall JDR initiation game

Information at the Taverne 06 15 88 67 34 or contact@yutopia.fr

